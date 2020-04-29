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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu

2020-04-29 19:05:14 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu
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Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

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