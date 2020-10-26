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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 132 bin 913 test yapıldı, ağır hasta sayısı 1780 oldu, 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:45:37 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1618 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı. Hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780, aktif hasta sayısı 38 bin 117 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Ağır ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."

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