  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:47:45 -
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız
Teknoloji

3 ülkeden sonra Türkiye harekete geçti! Dost ülkeye çağrı: Hazırız

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, ‘..
Başkan Erdoğan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye ve dünya gündemine ililşkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı...
Halife bin Selman el Halife hayatını kaybetti
Dünya

Halife bin Selman el Halife hayatını kaybetti

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el Halife, 84 yaşında ABD'de yaşamını kaybetti.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay