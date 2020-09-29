  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Toplam vaka sayısının 317 bin 272'ye, can kaybının 8 bin 130'a yükseldiği son 24 saatte, ağır hasta sayısı ise düne göre 13 kişi azalarak 1583 oldu - Son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapılırken, 1452 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:05:52 -
Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1427 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, vaka sayısı 317 bin 272, vefat sayısı 8 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 638, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi azalarak 1583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

- Sağlık Bakanı Koca'dan "mücadeleye destek verin" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı
Dünya

Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Azerbaycan'a Ermenistan karşısında destek veren ülkeler ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler belli oldu.
Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem

Deniz Çakır'ın Kim Kardashian sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sözde oyuncu Deniz Çakır, Türkiye sözleri nedeniyle tepki çeken Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'a sert çıkan spiker Ece Üner'in sözlerin..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay