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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:06:52 -
Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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