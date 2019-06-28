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Türkiye'de şirketler "Net Tavsiye Skoru" ölçümüne yöneldi

Net Tavsiye Skoru olarak adlandırılan NPS ölçümü yapan ve bu sayede rekabete farklı bir boyut getiren şirket sayısı Türkiye'de hızlı şekilde artıyor- Wiseback Kurucu Ortağı Hasan Genç:- "2000'li yıllarda ortaya çıkan ve tek bir soru ile müşterilerinizin sizi değerlendirmesine imkan sunan NPS ülkemizde de yaygınlaşıyor"- "Fortune 500 şirketlerinin neredeyse tamamı NPS ölçümü yapıyor. Şirketlerin gelirleri ve net tavsiye skorları arasında kuvvetli bir korelasyon var. Bir şirketin NPS'sindeki 12 puanlık bir artışın gelirlerini iki katına kadar artırdığı görülüyor"

28 Haziran 2019 Cuma 11:43
Türkiye'de şirketler "Net Tavsiye Skoru" ölçümüne yöneldi

İSTANBUL (AA) - Net Tavsiye Skoru olarak adlandırılan NPS (Net Promoter Score) ölçümü yapan ve bu sayede rekabete farklı bir boyut getiren şirket sayısı Türkiye'de hızlı şekilde artıyor. Rekabetin her geçen gün hızla arttığı piyasa koşullarında müşteri deneyimine odaklanarak rekabette öne çıkmayı ve farklılaşmayı hedefleyen şirketler, "Net Tavsiye Skoru" ölçümüne yöneldi.

Türk şirketlerin müşteri gözünde farklılaşma ve rekabet avantajı elde etme amacıyla Net Tavsiye Skoru ölçümüne yönelmesi, bu ölçümü yapan şirket sayısının da hızlı şekilde artmasına neden oldu.

Müşteri deneyiminin anlık ölçümlenmesi ve yönetilmesinin önem kazandığı günümüzde, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de, dünyaya paralel şekilde Net Tavsiye Skoru ölçümlemesini tercih ediyor.

Müşteri deneyimi yönetim çözümü Wiseback'in Kurucu Ortağı Hasan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün Türkiye'deki gelişimine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki işletmelerin müşteri deneyimi yönetimini şikayet yönetimi olarak gören yaklaşımdan uzaklaşmaya başladıklarını ve müşteri deneyimine artık daha fazla önem verdiklerini belirten Genç, şunları söyledi:

"Müşteri varsa müşteri deneyimi de vardır. Olumlu, olumsuz tüm müşteri deneyimlerinin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor. Gelişen teknoloji işletmelere yeni fırsatlar sunuyor. Müşteri deneyimini yönetmek isteyen işletmeler dijital varlıklarını deneyim odaklı geliştirerek rekabette öne çıkma eğiliminde. 2000'li yıllarda ortaya çıkan ve tek bir soru ile müşterilerinizin sizi değerlendirmesine imkan sunan NPS ülkemizde de yaygınlaşıyor. Tavsiye skoru olarak da adlandırılan NPS, uluslararası bir standart olarak kabul ediliyor. Fortune 500 şirketlerinin neredeyse tamamı NPS ölçümü yapıyor.

Şirketlerin gelirleri ve Net tavsiye skorları arasında kuvvetli bir korelasyon var. Bir şirketin NPS'sindeki 12 puanlık bir artışın gelirlerini iki katına kadar artırdığı görülüyor. Yaptığımız araştırmada ülkemizin en büyük ciroya sahip 500 şirketinin yüzde 55'inin NPS ölçümü yaptığı görülüyor. Bize de işletmelerden en çok NPS ölçümü için talep geliyor. Wiseback olarak sms, web, kiosk, e-posta, kare kod gibi farklı kanallar üzerinden anlık NPS ölçümüne imkan sunuyoruz."

Genç, ölçümlemenin nasıl yapıldığı konusunda da bilgi verdi.

NPS ölçümlemesinde markaların müşterilerine tek bir soru sorduğunu dile getiren Genç, "Bizi tanıdıklarınıza tavsiye etme olasılığınız nedir? sorusunun cevabı olarak ise 0–10 arasında bir puan verilmesi isteniyor. 9-10 verenler sizi destekçiler, 7-8'ler pasif grup, 0-6 verenler ise kötüleyen grup olarak ayrılıyor.Hesaplamada bu üç gruptan pasifler dikkate alınmıyor. Diğer iki grup (+) ve (-) olarak oranlanıp –100 ile +100 arasında yüzde bir skor ortaya çıkıyor. Bu skor işletmenin NPS yani tavsiye puanını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:43
  1. Net Tavsiye Skoru
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