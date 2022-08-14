Türkiye'de ses getiren keşif! 'Gizli hazine'nin sırrı çözülüyor

Yer altının gizli hazinesi 'Morca Mağarası'nın sırrı çözülüyor. Bilim insanları, mağara için yurt içinden ve yurt dışından geliyorlar.

Mağara, Mersin'in Anamur ilçesinde Torosların zirvesinde bulunuyor.

2 bin 200 rakımda keşfedilmeyi bekleyen, Türkiye'nin en derin mağaralarından biri olan Morca Mağarası'nda yeni bir bakteri türü de keşfedildi. Bu keşfin ilaç sanayisine kazandırılması hedefleniyor.

Yerin binlerce metre altında olan bu el değmemiş alanın önemini anlatan Oganizatör Ender Alparslan Usuloğlu, "Morca'nın 2150 metreden, 2100 metreden girişi var. Ana galeride bir sifona, sifon diyoruz artık kapalı bir göle rast geldik. Fakat 1000 ile 1256 metre arasında yaklaşık 10 tane yan kol var. Bir mağara sistemlerine bağlanma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Uzman ekipler bu sırrı çözmek için 2 bin 150 rakımdaki girişinden halatlarla mağaraya iniyor, mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor.

Keşif çalışmalarında yerin bin 274 metre altında göller bulundu. Bilimsel çalışmalarda bölgede yeni bir bakteri türü de tespit edildi.

Usuloğlu, "Göllerden bir tanesinde yüzlerce hatta binlerce kerevit vardı. Onlardan işte numune aldık, baktık işte. Yeni bir tür değil cins olduğu tespit edildi. Dünyada insan vücudu antibiyotiklere çok fazla direnç kazanmaya başladı. O yüzden onu değişik bir bakteriyi bularak, değişik bir antibiyotik ilaçlar yapmak elzem oluyor. Bu da yeni bir değişik bakteri çeşidi" ifadelerini kullandı.

Morca Mağarası'ndaki çalışmalar devam ediyor.