Türkiye’de satışa sunuldu! Yeni Ford Kuga SUV segmentinde ezberleri bozacak! Yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Sınıfının en iyi çekiş gücünü sağlayan üstün performansı, bağlanabilirlik özellikleri, iddialı ve modern hatlarıyla tasarım ve teknolojinin mükemmel birleşimi olan yeni Ford Kuga, Türkiye’deki SUV tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Aktif yaşam tarzına uyum sağlayan performansıyla sıra dışı yeni Ford Kuga, bir SUV’den beklenenden çok daha fazlasını sunuyor. Yeni Ford Kuga’nın 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanı olağanüstü güç ve verimliliği birlikte sunarak yollara izini bırakıyor.

Yeni Ford Kuga, en zorlu koşullarda bile sürüşü kolay ve konforlu hale getirecek gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle donatılıyor.

Yeni nesil Adaptif Hız Kontrolü, yoğun trafik durumlarını algılayarak otomatik frenleme yapıyor ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Geri Fren Desteği ise geri manevra yaparken görüş mesafesi sınırlı olduğunda devreye giriyor; yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyarıyor ve çarpışma riski oluştuğunda otomatik olarak fren yapıyor.

Geri Görüş Kamerası park manevralarını kolaylaştırırken, Şerit Takip Sistemi sürüşü izleyerek şerit değişiklikleri konusunda uyarıyor. Çarpışma Önleme Yardımcısı ise olası çarpışmaları algılayarak uyarıda bulunuyor ve gerekirse otomatik olarak müdahale ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca 360o kamera sistemi, ön, arka ve yan kameralar aracılığıyla çevreyi 360 derecelik bir perspektifte görüntüleyerek park etmeyi ve dar alanlarda yapılacak manevralarını kolaylaştırıyor.

Yeniden tanımlanan tarz: Yeni Ford Kuga'nın güçlü ve modern tasarımı

Yeni Ford Kuga’nın hem iç hem de dış tasarımı aracın gücünü ve tarzını vurgulamak üzere sıfırdan yaratıldı. Ford Kuga'nın modern ve ferah dış görünümü; yeni kaput, %100 LED teknolojili ön ve arka farlar, yeni sis lamba çerçeveleri, yenilenen ön ızgara ve tampon gibi detaylarla tamamlanıyor. Ayrıca, bagaj açma kolunun plakanın üstüne alınmasıyla elde edilen şık tasarım, aracın estetik ve fonksiyonel özelliklerini öne çıkarıyor.

İç tasarımda ise kullanışlılık, konfor ve tarz ön plana çıkıyor. Ön ve orta konsol, daha az tuş takımıyla sadeleştirilerek yenilenirken; ön konsol ve iç kapı üzerindeki yeni dekoratif detaylarla yeni koltuk döşemeleri bütünlüğü sağlıyor. Açılabilir panoramik cam tavan ise kabindeki ferahlık hissini artırıyor.

En gelişmiş teknolojili kullanıcı arayüzü ile modernleştirilen iç tasarımdaki 13.2 inç büyük orta konsol ekranı ve Ford’un en yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, ihtiyaç duyulan tüm özelliklere tek bir ekrandan erişim sunuyor. Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan bu sistem; Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor. 12.3 inç modern Dijital Yol Bilgisayarı daha fazla özelleştirme seçeneği ile güvenli ve konforlu bir sürüş vaat ediyor.

Yeni Kuga, bağlantılı araç teknolojileri ile araç güvenliğini daha da yukarı taşıyor. Yeni Kuga, içerisinde yer alan bağlı modem ile oluşabilecek arızalara karşılık anlık olarak merkezi takip ve destek imkanı sunuyor. Müşteri ve araç güvenliğini bir ileri noktaya taşıyan yeni Kuga, ihtiyaç halinde yol yardımı ve çeşitli hizmetleri sunabiliyor. Yeni Kuga’nın bağlanabilirlik özellikleri ile periyodik bakımı da takip edilebiliyor ve Kuga’nın ihtiyacına göre hatırlatmalar yapılıyor.

FordPass uygulamasıyla, yeni Ford Kuga nerede olursa olsun, araçla bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Ford Kuga uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma, uzaktan uyarı ışıklarını ve kornayı çalıştırma gibi ileri özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, depo doluluk oranı, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi ve motor yağı kalan ömür bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor.

Bu yeni deneyimlerle müşteri yolculuğunu baştan tanımlıyor, ürün ve hizmetlerimize yenilerini ekleyerek müşterilerimize “sıra dışı bir Ford Yolculuğu” yaşatmayı hedefliyoruz.

Stil, konfor ve performansın buluştuğu yolculuk

Yeni Ford Kuga; Titanium, ST-Line ve üstün donanımıyla dikkat çeken yepyeni ST-Line X seri stratejisiyle sunuluyor.

Başlangıç paketi olan Titanium; açılabilir panoramik cam tavan, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, otomatik kararan dikiz aynası, karartılmış arka camlar, ambiyans LED aydınlatma, çift bölgeli dijital iklim kontrollü klima ve yağmur sensörü gibi çarpıcı detayları içeriyor.

İkinci sıra kayar koltuklar, aracın içindeki yolculara daha fazla esneklik sunarak, geniş iç mekânıyla konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürücülere büyük pratiklik sunarken; kablosuz şarj özelliği ile elektronik cihazlar yolculuk esnasında kolaylıkla şarj edilebiliyor.

ST-Line serisinde, Titanium’a ek olarak 19 inç alüminyum alaşım jantlar, Dinamik Matrix LED Farlar ve Göz Hizası Gösterge Paneli (Head-Up Display ®/HUD), teknolojileri standart olarak sunuluyor. ST-Line ile özdeşleşen tasarım öğelerinin yanı sıra eşsiz spor süspansiyon sistemi aracın yol tutuşunu optimize ederek sürüş keyfini artırıyor ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Donanımıyla fark yaratan ST-Line X serisi her ayrıntısıyla sürüş keyfini zirveye çıkarıyor. Bu yeni ve yüksek donanımlı özel seri özel tasarım 20 inç alüminyum jantları, geniş arka rüzgarlığı, renkli kaliperleri, logolu kapı eşikleriyle sportif tasarımı bir üst seviyeye taşıyor. Ergonomik bel desteği sağlayan AGR sertifikalı 12 yönlü koltukları sürüş konforunu artırırken, 10 hoparlörlü B&O Premium müzik sistemi eşsiz müzik deneyimiyle yolculuklarını zenginleştiriyor.

Yeni Ford Kuga, 1.996.900 TL tavsiye edilen başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Üstün özellikleriyle ST-Line X, üst segment araçları tercih eden müşteriler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Detaylar için ford.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.