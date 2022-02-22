Türkiye’de Rus bankası var mı? Rus bankaları hangileri?
Rus bankaları hangileri? Türkiye’de faliyet gösteren Rus bankası var mı? İngiltere Başbakan Boris Johnson açıklamasında, "5 Rus bankasını bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" dedi. İngiltere’nin Rus bankalara yatırım kararını açıklamasından sonra Türkiye’de Rus bankası olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki Rus bankaları hangileri? Türkiye'de Rus bankası var mı? İngiltere hangi bankalara yaptırım uyguladı? İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış görüşmelerini fiilen sona erdirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul ettiklerini açıkladı. Putin’in bu kararından sonra Avrupa’dan tepkilere gelmeye devam ederken, Rusya’ya ilk yaptırım kararı Almanya ve İngiltere’den geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti. Başbakan Boris Johnson açıklamasında, 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.
Türkiye’de Rus bankası var mı?
Türkiye’de Rus bankası olup olmadığı, Rus bankalara gelen yaptırım kararı sonrası merak edilmeye başlandı. Türkiye’de Rus sermayeli banka şuan için bulunmamakta.
İngiltere hangi bankalara yaptırım uyguladı?
Başkan Johnson'ın yaptırım dayattığı Rus bankaları şunlar: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Karadeniz Bankası.
Rus bankaları hangileri?
Rus bankaları da yine İngiltere'nin yaptırım kararı sonrası sorgulanır oldu. finanstaksi'de yer alan bilgilere göre Rusya sermayeli bankalar şunlardır:B&N Bank
Bank Saint Petersburg
Credit Bank of Moscow
Evrofinance Mosnarbank
Gazprombank
Home Credit & Finance Bank
MDM Bank
Novikombank
Otkritie FC Bank
Post Bank (Russia)
Promsvyazbank
Raiffeisenbank (Russia)
Renaissance Credit
Rosbank
Rosselkhozbank
Rossiya Bank
Russian National Commercial Bank
Russian Standard Bank
Russtroybank
Sberbank of Russia
Sberkassa
Tinkoff Bank
Transcapitalbank
UniCredit Bank Russia
Unistream
Uralsib
Viking Bank
Vnesheconombank
Vostochny Bank
Vozrozhdenie Bank
VTB Bank