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Ekonomi Türkiye’de Rus bankası var mı? Rus bankaları hangileri?
Ekonomi

Türkiye’de Rus bankası var mı? Rus bankaları hangileri?

Rus bankaları hangileri? Türkiye’de faliyet gösteren Rus bankası var mı? İngiltere Başbakan Boris Johnson açıklamasında, "5 Rus bankasını bankasını ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldık" dedi. İngiltere’nin Rus bankalara yatırım kararını açıklamasından sonra Türkiye’de Rus bankası olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Peki Rus bankaları hangileri? Türkiye'de Rus bankası var mı? İngiltere hangi bankalara yaptırım uyguladı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-02-22 16:31:00 - 2022-02-22 16:35:09
Türkiye’de Rus bankası var mı? Rus bankaları hangileri?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış görüşmelerini fiilen sona erdirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul ettiklerini açıkladı. Putin’in bu kararından sonra Avrupa’dan tepkilere gelmeye devam ederken, Rusya’ya ilk yaptırım kararı Almanya ve İngiltere’den geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti. Başbakan Boris Johnson açıklamasında, 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

Türkiye’de Rus bankası var mı?

Türkiye’de Rus bankası olup olmadığı, Rus bankalara gelen yaptırım kararı sonrası merak edilmeye başlandı. Türkiye’de Rus sermayeli banka şuan için bulunmamakta.

İngiltere hangi bankalara yaptırım uyguladı?

Başkan Johnson'ın yaptırım dayattığı Rus bankaları şunlar: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, Karadeniz Bankası.

Rus bankaları hangileri?

Rus bankaları da yine İngiltere'nin yaptırım kararı sonrası sorgulanır oldu. finanstaksi'de yer alan bilgilere göre Rusya sermayeli bankalar şunlardır:B&N Bank

Bank Saint Petersburg

Credit Bank of Moscow

Evrofinance Mosnarbank

Gazprombank

Home Credit & Finance Bank

MDM Bank

Novikombank

Otkritie FC Bank

Post Bank (Russia)

Promsvyazbank

Raiffeisenbank (Russia)

Renaissance Credit

Rosbank

Rosselkhozbank

Rossiya Bank

Russian National Commercial Bank

Russian Standard Bank

Russtroybank

Sberbank of Russia

Sberkassa

Tinkoff Bank

Transcapitalbank

UniCredit Bank Russia

Unistream

Uralsib

Viking Bank

Vnesheconombank

Vostochny Bank

Vozrozhdenie Bank

VTB Bank

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