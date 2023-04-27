'Türkiye'de rezerv alanında binlerce konut yaptık' Binali Yıldırım'a göre yaralar hızlı sarıldı! Dikkat çeken Mayıs mesajı

Binali Yıldırım'dan dikkat çeken 14 Mayıs mesajı: Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim, işgalcilerle mücadele eden bir istiklal seçimidir. Milli ve yerli bir liderin Türkiye'nin geleceğine yönelik mücadelesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmak isteyenlere karşı verilecek bir mücadeledir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı ve açılış için gün sayan İzmir İktisat Kongresi’nin yeniden yapılan binasını ziyaret etti. Binanın İzmir’e yakıştığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı’na yönelik mesajları burada tüm Türkiye’ye vermek hedefindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan’da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi, kongrenin yüzyıl önce toplandığı alanda yapılan yeni binasında gerçekleştirilecek. "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi beklenen kongrenin yapılacağı yeni bina, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından ziyaret edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte kongre binasında incelemelerde bulunan Yıldırım, binayı gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Türkiye Yüzyılı’na yönelik mesajları burada tüm Türkiye’ye vermek hedefindeyiz"

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Binanın İzmir’e yakıştığını ifade eden Binali Yıldırım, "Bu gördüğünüz binanın yerinde hiçbir şey yoktu. 1979 yılında ne yazık ki Cumhuriyet daha kurulmadan önce 17-27 Şubat 1923 senesinde gerçekleştirilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kazım Karabekir Paşa’nın katıldığı, 3 bin delegenin beklendiği bu kongre binası kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir’in en önemli tarihi yapılarından olmasına rağmen yıkılmış ve yerine park yapılmış. Zaman zaman İzmir İktisat Kongresi başka mekanlarda yapıldı. Ancak bu kongrenin yaşayan bir yeri olmasını istedik. Kongrenin ilk defa yapıldığı yeri aslına uygun olarak yapma kararı aldık. Sağ olsun Vali Yavuz Selim Köşger’in de çabalarıyla kısa bir sürede büyük bir gayretle dış mekanı tamamen orijinaline uygun olarak, içeride de konferans salonuyla ve diğer imkanları, sosyal alanlarıyla tamamlandı. Yarın da Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde bir açılış yapılacak ve akşam davetlilere gösterilecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle de cumartesi günü kongre başlayacak. Aslında deprem dolayısıyla yapamamıştık, ertelenmişti bu açılış. Şimdi bu kongreyi asıl kendi mekanında Cumhuriyetin 100. yılına uygun olarak hem o günkü kongre binasını yaşatmak hem de Türkiye Yüzyılı’na yönelik mesajları burada İzmirlilere ve tüm Türkiye’ye vermek hedefindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir eser oldu, İzmir’e yakıştı" açıklamasında bulundu.

'Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı' İzmir Ticaret Odası (İZTO) Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri, oda, borsa başkanları ve İzmir iş dünyası temsilcileri katıldı. Binali Yıldırım, toplantıdan önce salondaki Kemalpaşa Lojistik Merkezi maketini inceledi ve lojistik merkezi ile ilgili bilgi aldı.

'ESAS OLAN ÜRETMEK, İSTİHDAM YAPMAK VE SATMAK'

Seçimin geçici bir süreç olduğunu kaydeden Yıldırım, esas olan konunun ise üretmek, istihdam yapmak ve satmak olduğunu belirtip, "Bu seçim bizim 16'ncı seçimimiz. Farklı kılan bir şey var. Muazzam bir ayrışma var. Adaylar arasında bir kutuplaşma oldu. Şimdi bunun ortaya çıkardığı bir kuşku olabilir. İnsanlarda kuşku var, gelecek planlarını ertelemesi gayet normaldir. Normal piyasa mekanizmasını bozar. Bunun geçici bir şey olduğunu bilmenizi istiyorum. 15 gün sonra bu konular gündemden çıkacak. Esas olan üretmek, istihdam yapmak ve satmak. Daha çok satacağız, daha az alacağız. Türkiye'nin çıkışı burada. Satmak ve üretmek için alacağız. Dışardan ihtiyacımızı ne kadar az alırsak hem katma değeri daha yüksek oluyor hem de rezerv sahip olan ülkelerin zararından daha az etkileniyoruz. Rezerv alanlar silah gibi kullanılmaya başlandı. AB-ABD ne yapmaya çalışıyor? Bloke ettiğimiz 350 milyar dolara çökelim, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasında kullanalım. Bunu Libya ve bize yaptılar. Paralarını ödediğimiz uçakları vermediler. Hindistan hem 35 alıyor hem S400 alıyor. Türkiye aynısını yapınca bloke ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

Programda konuşan Yıldırım, 12 yıllık milletvekilliği döneminin son günlerini yaşadığını ve bugüne kadar İzmir'in meselelerini çözmek için Ankara'daki bağlantı noktası olarak görev yaptığını belirtip, ömrünün sonuna kadar İzmir'in meseleleri takip edeceğini söyledi.

'MOBİLYA OSB ALANI GENİŞLETİLECEK'

Mobilya sektörüne değinen Yıldırım, Torbalı'daki mobilya OSB'de 64 yeni fabrika için yer ayarlandığını ancak bunun da yetmediğini ve başka bir alanla burayı genişleteceklerini aktardı. Ayrıca Yıldırım İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde hızlı refleks gösterdiklerini anlattı ve "30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrasında rezerv alanında 5 bin konut yaptık. Yaralar hızlı bir şekilde sarıldı. Kahramanmaraş depremi asrın afeti olarak kayıtlara geçti. Bu büyük depremde ne kadar büyük millet olduğunu bir kez daha gördük. Bu milletin ferdi olmak bir gurur meselesi. 110 bin kilometre alanı, 14 milyon nüfuslu bir yeri günler içinde kuşatacaksınız ve zamanla yarışarak insanları kurtaracaksınız. Bunu yaptık, başardık. Bunu ancak büyük milletler yapar" dedi.

'DEPREM OLUNCA ERTELENMİŞTİ'

İzmir İktisat Kongresi binasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisan Cumartesi günü İzmir'e yapacağı ziyaret sırasında kongreye ev sahipliği yapacağını söyleyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Yarın da maliye bakanımızın ev sahipliğinde bir gala ile açılışı yapılacak ve davetlilere gösterilecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın ziyaret gününde cumartesi başlayan bir kongre gerçekleştirilecek. Aslında deprem dolayısıyla yapamamıştık. Deprem olunca ertelendi. Şimdi bu kongreyi kendi mekanında yapıp, Cumhuriyetin 100'üncü yılının ruhuna uygun olarak hem o günkü kongre binasını yaşatmak hem de Türkiye Yüzyılı'na uygun mesajları İzmirlilere ve tüm Türkiye'ye vermek hedefindeyiz. Güzel ve İzmir'e yakışır bir eser oldu."