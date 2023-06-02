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Ekonomi Türkiye'de otellerin kullandığı yatırım miktarları düştü derken yeniden sallandı! milyarlarca TL’yi aştı
Ekonomi

Türkiye'de otellerin kullandığı yatırım miktarları düştü derken yeniden sallandı! milyarlarca TL’yi aştı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 21:34:00 -
Türkiye'de otellerin kullandığı yatırım miktarları düştü derken yeniden sallandı! milyarlarca TL’yi aştı

Türkiye'den turistlerin farklı otellere yerleştirilmesi konusunda yeni bir adımalr sayesinde büyük artış yaşandı. Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türkiye'nin Rus ve Ukraynalı turistleri farklı otellere yerleştirme fikrine karşı çıktığını açıkladı. Otellerin kullandığı banka kredilerinde artış!

2023 yılının ilk dört ayında otellerin banka kredisi kullanım miktarları belirlendi.

Türkiye’de otellerin bankalardan kullandığı nakdi krediler 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde yaklaşık 16,7 milyar TL arttı.

Turizm DataBank’ın aktardığına göre, 2022 yılının aynı döneminde ise bankaların kullandığı nakdi krediler 3,14 milyar TL artmıştı.

Ayrıca, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 373 milyon TL artan takibe düşen kredi miktarı, 2023 yılının aynı döneminde 1 milyar TL azaldı

Diğer yandan bu dönemde, gayri nakdi krediler de 8,22 milyar TL artış gösterdi. 2022 ilk dört ayında 1,07 milyar TL yükselmişti. Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türkiye'den Rus ve Ukraynalı turistlerin farklı otellere yerleştirilmesini istediklerini fakat bu talebin olumlu karşılanmadığını söyledi.
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