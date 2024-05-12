Türkiye’de olsaydı neler olurdu neler! Hakemden Arda Güler’e olay hareket
Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid forması ile çıktığı maçı 2-0 kazandı. Maç sonrası Arda Güler’in yanına gelen hakemin kendisini tebrik etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Fenerbahçe’de Real Madrid’e transfer olan ve dünyada adından sıkça söz ettiren Milli gururumuz Arda Güler’i oynadığı maç sonrası hakem tebrik etti.
Sosyal medyada ‘Türkiye’de bir hakemin bir takım futbolcusunu tebrik ettiği duyulsa ortalık şike var diyerek ayağa kalkardı.’ yorumları yapıldı.
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