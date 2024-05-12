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Sosyal Medya Türkiye’de olsaydı neler olurdu neler! Hakemden Arda Güler’e olay hareket
Sosyal Medya

Türkiye’de olsaydı neler olurdu neler! Hakemden Arda Güler’e olay hareket

Yeniakit Publisher
2024-05-12 13:40:00 -

Milli gururumuz Arda Güler, Real Madrid forması ile çıktığı maçı 2-0 kazandı. Maç sonrası Arda Güler’in yanına gelen hakemin kendisini tebrik etmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe’de Real Madrid’e transfer olan ve dünyada adından sıkça söz ettiren Milli gururumuz Arda Güler’i oynadığı maç sonrası hakem tebrik etti.

Sosyal medyada ‘Türkiye’de bir hakemin bir takım futbolcusunu tebrik ettiği duyulsa ortalık şike var diyerek ayağa kalkardı.’ yorumları yapıldı.

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