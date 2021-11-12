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Medya Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor
Medya

Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

'Hamlet' afişindeki çıplak pozuyla tepkileri toplayan oyuncu Elit İşcan'ın üniversite okumak için gittiği Almanya'da garsonluk yaptığı öğrenildi. Aynı durum Türkiye'de yaşandığında ülkenin battığını, ekonominin çöktüğünü iddia eden solcuların bu duruma sessiz kalması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 23:51:00 -
Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

 yeniakit.com.tr 

‘Küçük Kadınlar’ dizisi ile tanınan, Altın Koza ödüllü oyuncu Elit İşcan’ın eğitim görmek için gittiği Almanya’da garsonluk yaptığı öğrenildi. Bu duruma, Türkiye'de olması halinde 'ekonomi kötü gençler mağdur' edebiyatı yapan solcuların tepkisiz kalması dikkat çekti.

Almanya'da hem okuyor hem garsonluk yapıyor

Yakın zamanda Erdal Beşikçioğlu’nun da başrolünde olduğu Hamlet dizisinin afişindeki çıplak pozuyla tepkileri üstüne çeken Elit İşcan'ın, Almanya’da Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptığı biliniyor. İşcan'ın, Hamburg’da okurken bir yandan da bir Latin restoranında garsonluk yaptığı öğrenildi.

Türkiye'de çığırtkanlık yapan solcular bu duruma kayıtsız kaldı

Avrupa ülkesinde bir yandan okuyup diğer yandan çalışan İşcan’ın bu durumu, akıllara Türkiye'de olması halinde, ekonominin kötüye gittiğini, işsizliğin arttığını ve gençlerin mağdur olduğunu ileri süren solcuları getirdi.

Türkiye'de bir gencin hem okuyup hem çalışması üzerinden çığırtkanlık yaparak hükümete saldıran solcular, bir oyuncunun Almanya'da hem okuyup hem çalışmasına ise üç maymunu oynuyor.

 

 

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