Türkiye’de okumak için sıraya girdiler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları programına Etiyopya'dan bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Türkiye’deki akademik hayatta edindiği tecrübe ve bilgi birikimini kendi ülkelerine taşımak isteyen Etiyopyalı gençler yaklaşık bir haftadır başkent Addis Ababa’daki Türkiye Maarif Vakfı binasında mülakat heyecanı yaşıyor. Sosyal bilimlerden mühendisliği, ekonomiden güzel sanatlara çeşitli dallarda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen gençlerin Türkiye’de okumayı tercih etmelerinin başında kaliteli bir eğitim alma, iki ülke arasındaki kültürel benzerlik ve geçmişten bugüne uzanan tarihi yakınlık geliyor.

150 bin başvuruyla rekor kırdık

YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, internetten yapılan başvuruların talep sayısını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Kazancı, dünya genelinde rekor sayıda 150 bin başvuru yapıldığını hatırlattı. Mülakatlara katılan Mustafa Bati, “Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum” diyerek, Türk kültürüne hayran olduğunu ve yakından takip ettiğini ifade etti.