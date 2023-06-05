Türkiye'de o ilimizden kötü haber: Tekstil atölyesinde yangın orayı kül etti! Sıcak gelişme

Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kısa süreli ürkü yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te tekstil atölyesinde yangın

Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet Hatip'e ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden bir anda yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İlginizi çekebilir→ Suudi Enerji Bakanı Salman'dan dünyayı sallayacak açıklama! Arap ülkesinden petrol kesintisi sözü herkesi şok etti→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dünyada iflas dalgası büyüyorken Türk sanayi şirketi geleceğin enerjisini üretecek! Water Europe'a Türkiye'yi seçti! Dev proje→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO