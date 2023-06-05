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Yerel Türkiye'de o ilimizden kötü haber: Tekstil atölyesinde yangın orayı kül etti! Sıcak gelişme
Yerel

Türkiye'de o ilimizden kötü haber: Tekstil atölyesinde yangın orayı kül etti! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-06-05 20:13:00 - 2023-06-05 20:22:23
Türkiye'de o ilimizden kötü haber: Tekstil atölyesinde yangın orayı kül etti! Sıcak gelişme

Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Soruşturma adımları devam ediyor. Yakın zamanda nedeni açıklanması bekleniyor. Dikkat çeken detaylar...

Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kısa süreli ürkü yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kilis'te tekstil atölyesinde yangın

 Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet Hatip'e ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden bir anda yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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