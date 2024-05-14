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Yerel Türkiye'de nadir görülen kuş yaralı halde bulundu
Yerel

Türkiye'de nadir görülen kuş yaralı halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:25:59 - 2024-05-14 11:25:59
Türkiye'de nadir görülen kuş yaralı halde bulundu

Türkiye’de nadir görülen Gallinago kuşu yaralı halde bulundu

Adıyaman’da, Türkiye’de nadir görülen 'Sibirya suçulluğu' cinsi olan Gallinago kuşu yaralı halde bulundu. Yaralı kuş tedavi için ekiplere teslim edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde tarlada çalışan çiftçiler, yerde bir kuşun çırpındığını fark ederek kuşu yakaladı. Kanadı kırık olduğu öğrenilen 'Sibirya suçulluğu' cinsi olarak bilinen ve bilimsel adı Gallinago olan kuşu yakalayan çiftçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman İl Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye gelerek kuşu çiftçilerden teslim aldı.

Türkiye’de nadir görülen Gallinago kuşu, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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