Türkiye'de MOSSAD operasyonları... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e rest: Bu daha ilk! Türkiye'yi tanıyacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı 97'nci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dört yıl önce kale yerleşkesi açılışında bir araya gelmiştik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

81 vilayetle dünyanın dört bir ucunda görev yapan güzide teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.

2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. Sizlerle hep yakın mesai içinde olduk. Kritik günler yaşadık, nice badireleri aştık, zorlukların üstesinden geldik. Bu süreçlerde MİT mensuplarının sadece gayretlerine, vatanperverliklerine değil, vazife şuurlarına ve analiz kabiliyetlerine de şahitlik ettim.

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Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor, Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMLARLA"

Devleti için düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle çalıştık. Masada ve sahadaki Türkiye iddiamı gerçeğe dönüşmektedir. Ülkemizin farklı sahalarda elde ettiği kazanımlar tesadüfi değildir. Güvenlik kurumlarımızın eşgüdümle çalışması bu tarihi başarıları yaşatmıştır. Tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını, gerek diplomasi gerekse askeri sahada cesaretle savunuyoruz.

Belirsizliğin arttığı bu dönemde ülkemiz ekonomik, askeri ve istihbari alandaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde ülkemizin küresel siyasette artan varlığı ile ilgili pek çok makale, kitap yayınlanıyor. Şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor, Türkiye küresel satranç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir.

İddiaların aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış, bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur, bu eksenin adı Türkiye eksenidir.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DEV ADIMLAR ATILDI

Savunma sanayii hamlelerimiz dünyada hayranlıkla karşılanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

ŞEHİTLERİN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ

İHA ve SİHA'ları çok etkin kullanıyoruz. Terör örgütü üyeleri inlerinden çıkamaz hale geldi. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinden çıkamaz hale getirdik. Çok sayıda terörist ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıktı. İster içerde ister dışarda illegal yapılara izin vermeyeceğiz. DEAŞ'ından FETÖ'süne PKK'sından DHKP/C'sine, milletimizi hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız.

MİT sivilleştikçe asli görevlerini etkin icra etmeye başladı.

İSRAİL'E ÇOK NET UYARI

Asimetrik tehditler artarken güvenlik konseptimiz aynı kalamaz. Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz.

Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. (İsrail'e yönelik casusluk operasyonları) Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.

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