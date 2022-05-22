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Sağlık Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı son dakika Sağlık Bakanlığı açıklaması
Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı son dakika Sağlık Bakanlığı açıklaması

Avrupa’da yayılmamaya başlayan maymun çiçeği hastalığının ülkemizde tespit edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Türkiye’de maymun çiçeği hastalığı var mı? Hangi illerde maymun çiçeği virüsü var?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:38:00 - 2022-05-22 11:58:17
Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı son dakika Sağlık Bakanlığı açıklaması

Koronavirüs salgını sona ermeden bir pandemi kaygısı daha yaşanıyor. Kanada, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç ve İsrail’de tespit edilen maymun çiçeği hastalığının Türkiye’ye sıçrayıp sıçramadığı merak ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldi.

Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı son dakika Sağlık Bakanlığı açıklaması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, maymun çiçeği virüsü konusunda açıklama yaptı. Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu, "ortopoksvirüs" ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.

İnsan vakalarının çoğunun, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görüldüğü, hastalığın, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla, damlacık maruziyeti ile bulaşabildiği belirtilen açıklamada, "Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar, ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında, diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir” denildi.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği kuluçka süresi:
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği kuluçka süresi:

Sağlık

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği kuluçka süresi:

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