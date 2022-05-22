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Sağlık Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü iddialarına Sağlık Bakanlığı cevap verdi
Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü iddialarına Sağlık Bakanlığı cevap verdi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmediğini bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:35:00 - 2022-05-22 11:36:24
Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü iddialarına Sağlık Bakanlığı cevap verdi

Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu, "ortopoksvirüs" ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.

İnsan vakalarının çoğunun, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görüldüğü, hastalığın, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla, damlacık maruziyeti ile bulaşabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar, ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında, diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir."

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Yorumlar

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tamam sağlık bakanlığı yok görülmedi dediyse kesin görülmüştür ve vardır

Nur

Görüldüğünü iddia edenlerden başlar dilerim inşallah nasılsa bir gün ulaşacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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