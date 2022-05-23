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Sağlık Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği hangi illerde tespit edildi?
Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği hangi illerde tespit edildi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlar bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir açıklama duyduğunda bir kez daha aynı sürecin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple şimdi de maymun çiçeği hastalığının ülkemizde görülüp görülmediği araştırılıyor. Peki, Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 08:29:00 -
Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği hangi illerde tespit edildi?

Koronavirüs salgınının açtığı derin yaralar henüz kapanmamışken tüm dünya 'Maymun Çiçeği Virüsü' konusunda kaygılı. Kanada, İngiltere, İspanya, Belçika, İtalya, İsveç ve İsrail'de rastlanan hastalığın ülkemizde görülüp görülmediği araştırılıyor.

Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği hangi illerde tespit edildi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne karşı tedirgin olunmamasını, ülkemizde vaka bulunmadığını açıkladı. Bakan Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır” dedi.

Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği hastalığı için maske mi takılmalı?
Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği hastalığı için maske mi takılmalı?

Sağlık

Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği hastalığı için maske mi takılmalı?

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