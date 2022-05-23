Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı? Maymun çiçeği hangi illerde tespit edildi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlar bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir açıklama duyduğunda bir kez daha aynı sürecin yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Bu sebeple şimdi de maymun çiçeği hastalığının ülkemizde görülüp görülmediği araştırılıyor. Peki, Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı?