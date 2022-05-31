Tüm dünya maymun çiçeği hastalığı paniği yaşıyor. Vatandaşlar ise ülkemizde bir vakanın tespit edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, hangi illerde maymun çiçeği hastalığı tespit edildi?

Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı var mı hangi ilde? Maymun çiçeği salgına döner mi korona gibi olur mu?

Mayıs ayının başında İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede maymun çiçeği hastalığına rastlandı. Henüz ülkemizde söz konusu hastalık tespit edilmedi. Koronavirüs salgının ardından yen yeni normalleşme başlarken vatandaşlar bir salgının ortaya çıkmasından kaygılanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç gün önce yaptığı açıklamada maymun çiçeğinin koronavirüs gibi salgına sebep olmayacağının altını çizmişti. Son olarak konu hakkında Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini açıkladı.

Virüse ilişkin son gelişmelere dair çevrimiçi seminerde konuşan DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.