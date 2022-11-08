Türkiye'de kullanıma açıldı! Taksiciyle pazarlık dönemi

ABD’li araç çağırma uygulaması inDrive, İstanbul’da kullanıcılarla buluşuyor. Şirketten yapılan açıklamada inDrive’ın yalnızca resmi taksi sürücüleri ile işbirliği yapacak ve yolculuk taksimetre tarafından hesaplanandan daha düşük olmayan bir fiyata gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada inDrive’ın küresel ulaşım start-up’larından biri olduğu belirtilerek “10 yıl önce, sürücülerin ve yolcuların seyahat fiyatını doğrudan pazarlık edebilecekleri yerel bir sosyal ağ ile ortaya çıkan inDrive, bugün şehir yolculukları uygulamaları kategorisinde dünyada en popüler ikinci uygulama haline geldi.

inDrive Ortadoğu ülkeleri dahil olmak üzere toplam 47 ülkede başarıyla faaliyet gösteriyor. Şimdi ise Türkiye’de hizmete başlayan inDrive’ın, ülkede marka bilinirliğini artırmayı ve aktif kullanıcı tabanını büyütmeyi planladığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Türkiye’deki taksi şoförleri ile görüşmeler yapan şirket, uygulamanın detaylarını ve hizmet kullanım kurallarını anlattı. inDrive, bundan sonraki süreçte önceliklerinin yasalar doğrultusunda İstanbul Taksiciler Odası’nın talepleri ve onlarla yapacakları işbirliklerinin olacağını belirtti.”

İnDrive nasıl çalışıyor?

Açıklamaya göre inDrive’ın en ayırt edici özelliği yolcu ve sürücünün seyahat ücreti üzerinde doğrudan anlaşmaya varması. Yolcu ile sürücüyü buluşturan uygulamada en önemli kriter ise seyahat fiyatının taksimetreden daha düşük olamaması. Yolcu isterse gideceği istikamete ya da trafik saatine göre sürücüye bahşiş verebiliyor.

Platformda, sürücülerin ve yolcuların birbirlerini inceleyip, seçebilecekleri ve karşılıklı yorum yapıp not verebilecekleri bir sistem bulunuyor. Yolcular, puanlarına, araba markalarına ve diğer kriterlere göre araçları seçebiliyor. Sürücüler de çağrıyı kabul etmeden önce yolcunun puanını ve yolculuğun bitiş noktasını görebiliyor.

Hizmet ücreti yok

Yolcuların ödemeyi sadece nakit olarak yapabildiği inDrive’da şirket ilk etapta taksicilerden hizmet ücreti almayacak olan inDrive bu sayede taksicilerin daha çok kazanmasını sağlamayı hedefledi.

Açıklamada, “Tüm dünyada en düşük hizmet ücreti almasıyla tanınan inDrive, rakiplerinin yüzde 20-30 hizmet ücreti aldığı ülkelerde bile vergiler dahil sadece yüzde 12’ye kadar servis ücreti almaktadır” denildi.