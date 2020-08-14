Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 228 bin 980'e çıktı

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, vaka sayısı 246 bin 861, vefat sayısı 5 bin 934 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 oldu.

- "1 hasta, hasta bir aile demek"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadelerini kullandı.