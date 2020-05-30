Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 983 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 103 ve can kaybının 4 bin 515 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 126 bin 984'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 230 test yapıldı, 983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, vaka sayısı 163 bin 103, vefat sayısı 4 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 308, iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

- "Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." paylaşımında bulundu.