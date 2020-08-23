Türkiye'de koronavirüsten en genç ölüm...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar arasında görülen rehavet, virüsün yayılmasına ve Türkiye’de günde ortalama 20 kişinin hayatını kaybetmesine vesile oluyor.

Son olarak Elazığ’da yaşanan ölüm, akılları başa alıp virüse karşı etkin mücadelede kişisel tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini gözler önüne serdi. Türkiye’de an itibariyle koronavirüs nedeniyle yaşanan en genç ölüm vakası kaydedildi. Koronavirüs yüzünden 15 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı da bulunan lise öğrencisi Osman Koç bir süre önce rahatsızlandı. Koronavirüs belirtileri gösteren Osman Koç’un Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığı belirlenen Osman, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kronik rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Osman Koç’un Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi durumun ciddiyetini bir kez daha kanıtladı.

Osman’ın ikiz kardeşi Hasret ve annesi, karantina altında oldukları için cenazeye katılamadı.