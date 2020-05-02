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Aktüel

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybederken can kaybı 3 bin 336’ya ulaştı. 30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayısı 4 bin 451 oldu.

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybederken can kaybı 3 bin 336’ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 19:36:07 -
Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybederken can kaybı 3 bin 336’ya ulaştı. 30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayısı 4 bin 451 oldu.

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybederken can kaybı 3 bin 336’ya ulaştı. 30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayısı 4 bin 451 oldu.

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