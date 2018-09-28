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Türkiye'de korkutan görüntü! Deniz 25 metre çekildi

Yalova'da deniz suyu kıyıdan yaklaşık 25 metre çekildi. Korkuya neden olan olayla ilgili İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, açıklama yaptı. Ercan, "Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 16:08
Türkiye'de korkutan görüntü! Deniz 25 metre çekildi

İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.

Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

''EN SON 2 YIL ÖNCE GÖRDÜM''

Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.

''DEPREMLE İLGİSİ YOK''

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi.

Ercan, endişeye kapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok. Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkın endişe etmesine gerek yok. Biz Marmara Denizi'ni sürekli izliyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde gerginlik yok. Yaptığımız ölçümlere göre uzun süre bir gerginlik beklenmiyor."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:08
  1. Yalova
  2. deniz
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan
  4. deprem uzmanı
  5. İstanbul Teknik Üniversitesi

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