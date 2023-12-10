Türkiye'de korkutan AIDS artışı: 10 yılda 4 kat!

80’li yılların en korkutucu hastalığı olan AIDS, Türkiye’de yeniden artış göstermeye başladı. AIDS’e neden olan HIV virüsünün ülkemizde görülme oranının 4 kat arttığına dikkat çekildi.

Avrupa HIV Testi Farkındalık Haftası kapsamında dernekler ve STK'lar bir araya gelerek HIV testinin önemine dikkat çekti.

Uzmanlar, Türkiye’de HIV’in 2012 yılından beri 4 kat arttığını belirtirken vakaların yüzde 80’inin erkekler olduğunu açıkladı. Eşinden ya da partnerinden HIV bulaşan birçok kadın virüsü taşıdığının farkında bile değil.

Hürriyet'ten Buse Özel’in haberine göre; AIDS Korunma ve Eğitim Derneği’nden Prof. Dr. Yeşim Taşova, şu bilgileri veriyor:

“HIV pozitiflerde ölüm oranı yüzde 52 oranında azaldı. Ancak her yerde azalırken vakalar Türkiye’de artıyor. Sağlık Bakanlığı veri tabanının 15 Kasım 2022 verilerine göre, Türkiye’de 36 bin 600 yeni vaka var. Bunların yüzde 80’i erkek. Burada kadın vakaların olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Yani kadınlar HIV pozitif olduklarının farkında değil. Bulaş yolları ülkemizde yüzde 44 civarında cinsel yolla. Bunların yüzde 30’u heteroseksüel ilişkide oluşmuş durumda. Kalan yüzde 55’e nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bildiğimiz şey 2012’den bu yana Türkiye’de HIV 4 kat artmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü dahi Çekya, Slovenya gibi ülkeler ile birlikte bizim de konuya dikkatimizi çekiyor.”

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