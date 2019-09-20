Türkiye’de kazanıp sapkınlara yediriyorlar

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok küresel ölçekli firma LGBTİ’li sapkınları finanse ediyor. Otomobil, gıda, giyim, akaryakıt ve kişisel bakım ürünleri üreten şirketler, ülkemizden kazandıkları paralarla aile düşmanı eşcinsel ahlaksızlara maddi destek sağlıyor. Nike ve Shell gibi firmalar sapkınlara parasal destek ve istihdam imkanı sağlarken, Colgate, Coca Cola, Algida, Chevrolet gibi firmalar ise çektikleri reklam filmleriyle eşcinselliği meşrulaştırıyor. Skandal içerikli reklam filmleri birçok ülkede çeşitli dillerde yayınlanırken, Türkiye’deki imajlarının zedelenmemesi için ahlaksız reklamları yayınlamıyorlar. Cebimizdeki parayı ‘hülle’ yoluyla alarak sapkınlara peşkeş çeken firmaların bu tavrı ise ‘kapitalist kurnazlığı’ olarak yorumlanıyor.

Milyonlarca dolar akıtıyorlar

LGBTİ’li homolar, küresel çaptaki firmalardan akıl almaz destek görüyor. Amerikan menşeili spor giyim markası Nike, ülkemizdeki satışından elde ettiği kazancın 2.5 milyon dolarını her yıl sapkınlara bağış olarak gönderiyor. Ülkemizde de birçok istasyonu bulunan Shell de, homolara destekte sınır tanımıyor. Eşcinseller için çeşitli eğitim faaliyetlerine destek veren Shell, ‘görünülürlüklerini artırmak’ amacıyla homoları istihdam ediyor.

Reklam kurnazlığı

Siyonist İsrail’e finansal desteğiyle bilinen Coca Cola da, eşcinsel ahlaksızlığı meşru gösteren firmalar arasında yer alıyor. Coca Cola, SuperBowl için hazırladığı reklamda dünyanın her yerinden aileleri gösterirken “Aile ve LGBT” temasıyla sapkın eşcinsel bir çifte de yer veriyor. Ahlaksızlığın propagandasının yapıldığı reklamda eşcinsel sapkınların çocuk sahibi olmasını desteklediğini de belirtiyor. İngilizce başlayan reklam Hintçe, Arapça ve daha birçok dilde yayınlanırken, Türkiye’de gösterilmiyor. Ülkemizde büyük bir alıcı kitlesi bulunan Coca Cola’nın, marka değerinin zedelenmemesi adına bu kurnazlığı sergilemiş olabileceği düşünülüyor.

Sapkınlık meşrulaştırılıyor

Haç işaretini marka görseli olarak kullanan Chevrolet de tıpkı Coca Cola gibi eşcinsel ahlaksızların aile kurmasını meşru gösteren reklamlar hazırlıyor. Reklamların içeriğinde, eşcinsel sapkınların sözde aile içi ilişkileri ‘mutlu bir an’ olarak sunuluyor.

Özellikle yaz aylarında büyük rağbet gören Algida da ‘Cornetto Cupudity Love Stories’ reklam filminde eşcinsel karakterlere yer verdi. Diş macunu markası Colgate ise ‘LGBT Support’ isimli reklam filminde aynı kanepede yatan ve el ele tutuşan iki sapkını legalize ediyor.