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Türkiye’de kazanıp sapkınlara yediriyorlar

Dünya çapında büyük bir üne sahip olan ve ülkemizde faaliyet gösteren birçok firmanın sapkınlara oluk oluk para akıttığı ortaya çıktı. Ünlü spor giyim markası Nike, ülkemizden elde ettiği kârın 2.5 milyon dolarını her yıl homolara hibe ederken, petrol firması Shell’in de LGBTİ’li derneklere bağışta bulunduğu ve sapkınları istihdam ettiği belirlendi. Coca Cola, Chevrolet, Algida, Colgate gibi firmaların ise sapkınlığı meşru gösterici reklamlar hazırlaması dikkat çekti.

20 Eylül 2019 Cuma 10:29
Türkiye’de kazanıp sapkınlara yediriyorlar

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok küresel ölçekli firma LGBTİ’li sapkınları finanse ediyor. Otomobil, gıda, giyim, akaryakıt ve kişisel bakım ürünleri üreten şirketler, ülkemizden kazandıkları paralarla aile düşmanı eşcinsel ahlaksızlara maddi destek sağlıyor. Nike ve Shell gibi firmalar sapkınlara parasal destek ve istihdam imkanı sağlarken, Colgate, Coca Cola, Algida, Chevrolet gibi firmalar ise çektikleri reklam filmleriyle eşcinselliği meşrulaştırıyor. Skandal içerikli reklam filmleri birçok ülkede çeşitli dillerde yayınlanırken, Türkiye’deki imajlarının zedelenmemesi için ahlaksız reklamları yayınlamıyorlar. Cebimizdeki parayı ‘hülle’ yoluyla alarak sapkınlara peşkeş çeken firmaların bu tavrı ise ‘kapitalist kurnazlığı’ olarak yorumlanıyor.

Milyonlarca dolar akıtıyorlar

LGBTİ’li homolar, küresel çaptaki firmalardan akıl almaz destek görüyor. Amerikan menşeili spor giyim markası Nike, ülkemizdeki satışından elde ettiği kazancın 2.5 milyon dolarını her yıl sapkınlara bağış olarak gönderiyor. Ülkemizde de birçok istasyonu bulunan Shell de, homolara destekte sınır tanımıyor. Eşcinseller için çeşitli eğitim faaliyetlerine destek veren Shell, ‘görünülürlüklerini artırmak’ amacıyla homoları istihdam ediyor.

Reklam kurnazlığı

Siyonist İsrail’e finansal desteğiyle bilinen Coca Cola da, eşcinsel ahlaksızlığı meşru gösteren firmalar arasında yer alıyor. Coca Cola, SuperBowl için hazırladığı reklamda dünyanın her yerinden aileleri gösterirken “Aile ve LGBT” temasıyla sapkın eşcinsel bir çifte de yer veriyor. Ahlaksızlığın propagandasının yapıldığı reklamda eşcinsel sapkınların çocuk sahibi olmasını desteklediğini de belirtiyor. İngilizce başlayan reklam Hintçe, Arapça ve daha birçok dilde yayınlanırken, Türkiye’de gösterilmiyor. Ülkemizde büyük bir alıcı kitlesi bulunan Coca Cola’nın, marka değerinin zedelenmemesi adına bu kurnazlığı sergilemiş olabileceği düşünülüyor.

Sapkınlık meşrulaştırılıyor

Haç işaretini marka görseli olarak kullanan Chevrolet de tıpkı Coca Cola gibi eşcinsel ahlaksızların aile kurmasını meşru gösteren reklamlar hazırlıyor. Reklamların içeriğinde, eşcinsel sapkınların sözde aile içi ilişkileri ‘mutlu bir an’ olarak sunuluyor.

Özellikle yaz aylarında büyük rağbet gören Algida da ‘Cornetto Cupudity Love Stories’ reklam filminde eşcinsel karakterlere yer verdi. Diş macunu markası Colgate ise ‘LGBT Support’ isimli reklam filminde aynı kanepede yatan ve el ele tutuşan iki sapkını legalize ediyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:29
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. LGBTİ
  4. Nike
  5. Shell
  6. Colgate
  7. Coca Cola
  8. Algida
  9. Chevrolet
  10. eşcinsel
  11. LGBTİ’li homolar
  12. Cornetto Cupudity Love Stories

YORUM YAZ

  • AntichpliAntichpli58 dk önce
    Lut kavmi helak edildi diye livata bitecek değil. Zaten bu inhiraflar 2. defa helak olacaklar.
  • Ali DENİZZAli DENİZZ1 sa önce
    Cocacola Türkiye de de Zehra ninenin gelin geldiği günden beri bu topraklardayız diyerek milliyetçi söylemlerle bizim uşağı kandırıyor. Uzun süre kola tüketenlerde kolon(bağırsak) kanseri görüldüğü de hatırlatma olsun.

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