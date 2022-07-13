Koronavirüs salgını bitmeden bir salgın hastalık daha dünyayı tehdit etmeye başladı. Pek çok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığının ülkemizde kaç kişide tespit edildiği merak ediliyor.

Türkiye'de kaç kişide maymun çiçeği var? Kaç korona vakası var?

Yaklaşık iki hafta önce ülkemizde ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından başka bir vakaya ilişkin yetkililerden açıklama yapılmadı.

Küresel vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının 10 bine yaklaştığını bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği salgınında son durumu değerlendirdi.

Ghebreyesus, virüsün endemik ve endemik olmadığı 63 ülkede toplam 9 bin 200 vakayı doğruladıklarını kaydetti ve can kaybı sayısında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Virüs nedeniyle acil durum ilan edilme ihtimaline dair Ghebreyesus, "Acil Durum Komitesi, maymun çiçeği vakalarındaki eğilim ve virüsle mücadele yöntemlerinin etkililik oranını değerlendirmek üzere haftaya toplanacak. Ülkelerin bu salgınla nasıl mücadele etmesi gerektiği konusunda tavsiyeler verilecek." dedi.

Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı aşı geliştirilmesi ve dağıtılmasıyla alakalı DSÖ'nün ilgili ülkelerle müzakerelere başladığını vurgulayarak, "DSÖ olarak çeşitli ülkeler ve uzmanlarla, salgına ilişkin daha ileri araştırmalar yapılmasına dair görüşmeleri sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

DSÖ, 7 Temmuz'daki maymun çiçeği raporunda, virüs nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Maymun çiçeği salgını ne zaman nerede başladı?

2022 maymun çiçeği salgını, 4 Mayıs tarihinde Londra'da ilk vaka tespit edildikten sonra bir ay gibi kısa bir sürede 30 ülkede tespit edilen küresel salgındır.

29 Nisan 2022'de Nijerya'ya (hastalığın endemik olduğu yer) seyahat ettikten sonra 4 Mayıs'ta Birleşik Krallık'a dönen bir İngiliz vatandaşında maymun çiçeği ile uyumlu semptomlar saptandı. 6 Mayıs 2022'de ilk maymun çiçeği vakası doğrulandı.

Maymun çiçeği, ateş ve diğer spesifik olmayan bulgular gözlemlendikten bir veya iki hafta sonra ortaya çıkan ve daha sonra genellikle iyileşmeden önce birkaç hafta sürebilen, ciltte döküntü oluşturan viral bir enfeksiyondur.