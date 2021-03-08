Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Koronavirüs salgınında birinci yılı doldurmak üzereyiz. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından büyük bir mücadele başladı. 13 Ocak 2021’de CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi ve uygulama 14 Ocak’ta başladı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi korona aşısı oldu?

Türkiye’de kaç kişi oldu? Salgının bitmesi için kaç kişinin aşı olması lazım?

Türkiye’de şimdiye kadar birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrol altına alınması için toplumun yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini ifade etmişti. Hastalanıp iyileşen ve antikor üretenler, hamileler ve 18 yaş altı toplam nüfustan çıkarıldığında 50 milyon kişinin aşı olması hedefleniyor. Bakan Koca bu rakama haziran ayı başında ulaşılmak istenildiğini ifade etmişti.

Türkiye aşılama alt yapısı konusunda son derece hızlı. Aşı olmak için sağlık kuruluşlarına gidemeyenler için vefakar sağlık çalışanları kar kış demeden işlerini yerine getiriyor, köy köy gezip aşı yapıyorlar. Türkiye’nin mücadelesi dünya basınında da geniş yer buldu.

Aşı hızıyla ilgili değil temini noktasında yaşanan durumlar süreci uzatıyor. Türkiye, son dönemde Çin’den ne kadar aşı geldiğini açıklamıyor. Çünkü pek çok ülke arasında adeta aşı savaşı yaşanıyor. Bu sebeple temin edilen aşı miktarı ifade edilmiyor.