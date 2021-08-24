Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 6 Eylül’den itibaren öğretmenlere, okul çalışanlarına PCR testi zorunluluğu getirilecek. 6 Eylül’den itibaren sinema, konser ve tiyatro girişlerinde de PCR zorunluluğu talep edilecek. Ayrı şehirlerarası ulaşımda da PCR sonucu istenecek. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı olmadı?

Türkiye’de kaç kişi korona aşısı olmadı? Aşı olmayanların çocukları okula gidebilecek mi yüz yüze eğitim olacak mı?

24 Ağustos itibariyle ülkemizde 90 milyon dozu aşkın korona aşısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hem aşı olmayanların rakamını paylaştı hem de anne ve babalara seslendi.

Bakan Koca, “BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” dedi.

Bakan Koca bir diğer paylaşımda, “ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” ifadelerini kullandı.