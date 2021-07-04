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Sağlık Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum
Sağlık

Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum

Kaç kişi korona aşısı oldu? Türkiye’de 14 Ocak 2021’de aşılama süreci başladı. Geride kalan altı ayı aşkın sürede kaç kişiye aşı yapıldığı merak ediliyor. Peki, şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldı? Türkiye’de kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:20:00 -
Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Salgının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Uzmanlar aşıya yoğun ilginin sürmesiyle 3-4 ay içerisinde eski günlere dönülmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

Türkiye’de kaç doz aşı uygulandı? Koronavirüs aşılama son durum

Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından belirlenen yaş ve meslek gruplarına göre aşı takvimi belirlendi. 25 Haziran’da 18 yaş üstü için aşı hakkı tanımlandı. 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3. doz aşı hakkı sağlandı.

4 Temmuz Pazar günü saat 22.15 itibariyle toplam 52.660.255 doz aşı yapıldı. 35.908.017 kişi 1.doz, 15.675.045 kişi ise 2 doz aşı oldu. Öte yandan Kovid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

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Sağlık

Korona geçirene kaç doz aşı yapılıyor? Korona geçirene 1 doz Biontech aşısı yeter mi?

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