Türkiye’de istihdam zirve yaptı! Mart ayı işsizlik oranları düştü!

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

“İşsizlik oranının düşmesi birkaç faktöre bağlı”

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Nilüfer Çevikel, “TÜİK'in son verilerine göre; işsizlik oranının Mart ayında %8,6 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdam oranının ise 0,2 puan artarak %49,5 olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranlarının düşmesi birkaç farklı faktöre bağlı olabilir. Öncelikle, istihdamın artması işsizlik oranlarını genellikle düşürür çünkü daha fazla insan iş bulur. Özellikle mevsimlik işlerin yoğun olduğu dönemlerde çalışanlar iş gücüne katıldıklarında, işsizlik oranlarına kısa vadeli bir düşüş yaşanabilir. Ancak bu düşüş genellikle geçicidir ve iş sezonunun sona ermesiyle birlikte işsizlik oranları tekrar yükselir” diye konuştu.

“İstihdam oranı ekonomi politikaların olumlu etkilerini gösteriyor”

İstihdam oranında yaşanan yükselişe dikkat çeken Nilüfer Çevikel, “Ülke tarihimizin en yüksek istihdam oranına ulaşılması, Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen politikaların olumlu etkilerini gösteriyor olsa da özellikle gençler ve kadınlar gibi potansiyel iş gücünü harekete geçirecek stratejilere daha fazla odaklanmalıyız. Turizm ve tarım gibi geçici istihdam sağlayan sektörlerin yanı sıra, yapısal sorunlara kalıcı çözümler üreterek nitelikli insan kaynağını artırmalıyız. Meslek eğitimlerinin iş taleplerine uygun hale getirilmesi ve üniversitelerle işbirliği içinde mesleki eğitim merkezlerinin önemi giderek artıyor. İş dünyasının rekabet gücünü artırmak için markalaşma ve yenilikçilik desteklenmeli, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen bireylerin istihdam edilme imkânı artırılmalıdır. Bu nedenle, eğitim ve yenilikçilik alanlarına yönelik çalışmalar işsizlikle mücadelede kritik öneme sahiptir” ifadeleri i kullandı.