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Yaşam Türkiye'de "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi
Yaşam

Türkiye'de "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi

Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 08:51:00 -
Türkiye'de "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen isimli bir eğitmen, su altı kamerasıyla denizin derinliklerinde ilginç görüntüler kaydetti.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde çekilen görüntülerde bir balığa rastlandı.

10 metre derinlikte rastlanan balığın "İspanyol dansçısı" türünde olduğu açıklandı. Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Özgen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 20 yıldır Saroz Körfezi’nde daldığını ve dalışında sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını dile getirdi.

Özgen, balığın yüzerken dans ediyormuş gibi yapmasını vurguladı.

Eğitmen şunları söyledi:

Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir.

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Yorumlar

hsyn2802

Bu balık için yaptığınız haberin yarısı kadar ilgiyi do karedeniz sahilerinin yok edilmesinden sebep kaybolan balıkları haber yapsanıza...!?
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hsan

bu salyangoz cinsinden bir yaratik, balik demeyin buna bari.
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