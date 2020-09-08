Türkiye'de "İspanyol dansçısı" balığı görüntülendi

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen isimli bir eğitmen, su altı kamerasıyla denizin derinliklerinde ilginç görüntüler kaydetti.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde çekilen görüntülerde bir balığa rastlandı.

10 metre derinlikte rastlanan balığın "İspanyol dansçısı" türünde olduğu açıklandı. Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Özgen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 20 yıldır Saroz Körfezi’nde daldığını ve dalışında sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını dile getirdi.

Özgen, balığın yüzerken dans ediyormuş gibi yapmasını vurguladı.

Eğitmen şunları söyledi:

Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir.