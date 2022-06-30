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Sağlık Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü!
Sağlık

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 09:52:00 - 2022-06-30 09:54:25
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın yeni kabusu maymun çiçeği virüsüyle ilgili kötü haberi paylaştı.

Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiğini açıklayan Bakan Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımı:

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Yorumlar

A.DOĞAN

Bıktık artık sahte pandemi tiyatrolarından!

GÜRSOY

Yeter artık küres çetenin Türkiye temsilcisi defol git artık bıktık yalanından memleketinde sağlığın içine etin
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