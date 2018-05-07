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Türkiye'de ilk kez ele geçirildi! Tam 1 ton..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Türkiye'de ilk defa ele geçirilen bir uyuşturucu türüne ulaşırken 1 ton 100 kilo metilamin bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:55
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi! Tam 1 ton..

İstanbul'da bir villaya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ecstascy hap ele geçirildi.

1 TON 100 KİLOGRAM METİLAMİN


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 4 Mayıs Cuma günü Beykoz, Üsküdar, Ataşehir ve Çatalca'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında bir Beykoz'daki villada, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 100 kilogram metilamin ile 350 bin ectacsy hap ele geçirildi. Ele geçen metilamin maddesinin uyuşturucu hapların etkisini arttırmak için kullanıldığı öğrenildi.

POLİS KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Baskınlar polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. Istanbul Narkotik
  3. Uyuşturucu hap
  4. metilamin

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp58 dk önce
    Peki evlatlarımızı zehirleyen bu şerefsiz yabancılar ve 1 tonluk zehir hangi ülkeden geliyor, en azından sebebi neden açıklanmıyor?
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