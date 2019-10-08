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Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Operasyon öncesi ŞAHİ'den gövde gösterisi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen elektromanyetik top 'ŞAHİ-209 Blok2' gelişmiş özellikleriyle sahada askeri ve sivil yetkililerin karşısına çıktı. Türkiye'de ilk defa geliştirilen elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri de atışlarda kullanıldı.

08 Ekim 2019 Salı 13:40
Türkiye'de ilk defa geliştirildi! Operasyon öncesi ŞAHİ'den gövde gösterisi

Türk savunma sanayisi bünyesinde öz kaynaklarla geliştirilen yenilikçi elektromanyetik silah sistemi ŞAHİ-209 Blok2, sahada askeri ve sivil yetkililere, gelişmiş özellikleri ve performansından seri atışlarla örnekler gösterdi.

Savunma ve güvenlik kuruluşlarına yönlendirilmiş enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda sistem, alt sistem, ürün, proje ve danışmanlık çözümleri sunan Yeteknoloji AŞ, 2008'den bu yana elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

ŞAHİ-209 Blok2 ile 10 mega jul, 50 kilometreye erişebilecek bir sistemi ortaya koyan şirket, bunu operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor.

Saha testlerinden elde edilen çıktılarla, dünyayla aynı anda oldukça yeni olan bu teknolojiye yönelik sistem doğrulamaları yapılıyor, alt sistemler ve mühimmat tasarımına yönelik geliştirmelere gidiliyor. Böylelikle ŞAHİ-209 Blok2'nin operasyonel görevlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeteknoloji AŞ, gelecek yılın ilk yarısında ufuk ötesi hedefler üzerinde etkili bir mühimmatla güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi ortaya koymayı hedefliyor.

Yetkililrin karşısına çıktı

Şirket, son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, OSTİM Teknik Üniversitesi uzmanlarından oluşan geniş kapsamlı bir heyete sunum yaptı.

Mühimmat ve tapa geliştirmek için bu yılın şubat ayında başlayan çalışmalar sonunda, seçkin uzmanlardan oluşan askeri heyete fonksiyonel tapası ile çalışan mühimmatlarla başarılı gösterimler yapıldı. Bu testlerde daha yüksek güçlerde ve seri atışlar gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk defa geliştirilen 1 kilogramın üzerinde, 35 milimetre kalibrede, hipersonik atılabilen, fonksiyonel tapası olan ve çeşitli imha görevlerini yerine getirebilecek elektromanyetik top mühimmatının hedefte infilak eden ilk örnekleri atışlarda kullanıldı.

Gösterimde ayrıca sistemin mobil ve modüler bir sistem halinde hızlı şarj olabildiği ve art arda seri atış yapabildiği ortaya konuldu. Bu da hem mühimmat hem de yeni darbeli güç kaynağıyla yüksek kapasiteli şarj sisteminin gerçekleştirilmesiyle mümkün oldu.

1 yılda oprasyonel hale gelecek

Elektromanyetik top, talep halinde 1 yıl içinde kara platformunda operasyonel hale getirilebilecek, yine 1 yıl içinde gemi üzerinde topun testlerine başlanabilecek.

Hipersonik mühimmatı geliştirmeye devam eden Yeteknoloji AŞ, bu konuda Türkiye'deki diğer kabiliyet ve imkanlara sahip kurumlarla iletişim halinde bulunuyor.

İstenilen büyüklükte ve özelliklerde darbeli güç kaynakları üretebilen şirketin, bu anlamda ölçek ve kapasite sorunu bulunmuyor.

"Elimizi çabuk tutmalıyız"

Yeteknoloji AŞ Genel Müdürü Fazıl Hızal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunmada paradigma değişiklileri yaşandığını, bu değişikliklerin zamanında yakalanması durumunda Türkiye'nin dünyanın sayılı ülkeleri arasına girebileceğini söyledi.

Bunun en güzel örneğinin silahlı/insansız hava araçlarında görüldüğünü ifade eden Hızal, şöyle konuştu:

"Benzeri bir durum elektromanyetik top sistemlerinde de söz konusu. Elimizi çabuk tutup sahada kullanıma yönelik mesafe almamız ve askerimizden gelecek geri beslemelerle operasyonel olacak mükemmel sistemlere hızla erişmemiz gerekiyor. Bürokratik işlemlere takılıp zaman kaybetmemiz durumunda bu şansı kaçıracağımız açık. İnsanlı uçaklar, motorlar, hava savunma füzelerinde yaşadığımız geriden gelişi ve bundan dolayı dışa bağımlılığımızı durdurmak, bunu öğrenilmiş çaresizlik olmaktan çıkarmak, birer birer milli sistemlerimizle hem kendi silahlı kuvvetlerimiz hem de dünya silah pazarı için var olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Artık hikayeler yarım kalmasın, Nuri Demirağ'lar, Vecihi Hürkuş'lar gibi kadrini bilmediğimiz pek çok değerimiz gibi bir de ŞAHİ-209 arkasından methiyeler dizerek ağıtlar yakmayalım."

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:40
  1. ŞAHİ-209 Blok2
  2. Yeteknoloji AŞ
  3. Yeteknoloji
  4. Savunma Sanayii Başkanlığı
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. Jandarma Genel Komutanlığı
  8. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  9. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
  10. OSTİM Teknik Üniversitesi
  11. Fazıl Hızal

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