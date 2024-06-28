Türkiye'de 'idam şart' dedirten haber! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
Emniyet ve Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Terör örgütlerinin ve mafyaların korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.
6 ilde organize suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-6' operasyonlarının düzenlendiğini duyuran Yerlikaya 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Vatandaşlar idam istiyor
Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.
Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.