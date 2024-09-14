Türkiye'de her sene binlerce kişide görülüyor! Erken teşhis mümkün: Uzmanı tavsiye etti...

Türkiye'de her sene 10 bin kişide görülen lenf kanseri hakkında Geriatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan tarafından açıklama geldi. 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nden ötürü açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman İlhan, Türkiye'de her yıl 10 bin kişiye lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konulduğu bildirdi.

HER SENE 10 BİN KİŞİDE GÖRÜLÜYOR!

Geriatrik Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, "15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü" dolayısıyla açıklama yaptı. Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf bezlerinin yapısının çeşitli sebeplerle bozulmasıyla lenfoma hastalığının ortaya çıktığını anlatan İlhan, hastalıkta genellikle halsizlik, terleme, ateş, zayıflama ve lenf bezlerinde büyümenin ana belirtiler olduğunu, lenf bezi büyümesinin boyun, koltuk altı ve kasığın yanı sıra karın içerisinde ve akciğerde de olabileceğini ifade etti.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 bin kişiye lenf kanseri teşhisi konulduğunu bildiren İlhan, hastalığın, tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Lenfomanın "hodgkin lenfoma" ve "hodgkin dışı lenfoma" olarak iki türü bulunduğunu belirten İlhan, hodgkin dışı lenfomanın daha sık görüldüğünü aktardı. İlhan, "Hodgkin, lenfomanın yüzde 20'sini, hodgkin dışı lenfoma ise yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Bu lenfomaların tedavileri ve yaklaşımları değişiktir. Örneğin, hodgkin lenfoma gençlerde tek bir bölgede başlayıp sonra yayılıyor. Hodgkin dışı lenfoma ise ileri yaşta başlıyor ve birden fazla bölgeden yayılıyor. Hodgkin hastalığını genelde erken evrede buluyoruz hodgkin dışı lenfoma ise ileri evrede olabiliyor." diye konuştu.

Tanı koymak için lenf bezlerinin alınarak biyopsi yapılması gerektiğini söyleyen İlhan, hastalığın evrelenmesi için de ileri tetkiklerin uygulandığını dile getiren Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti:

"Erken evrede radyoterapi uyguluyoruz ama eğer ileri evre söz konusuysa kemoterapi yapıyoruz. Cerrahi işlemleri lenfomada sınırlı uygularız. Çünkü lenfoma kemoterapiye cevap veren bir hastalıktır. Sadece tanı için lenf bezine gerek var. Tedavi şeması olarak, ABD ve Avrupa'da ne uygulanıyorsa Türkiye'de aynısını yapıyoruz ve tedaviler de ücretsizdir."

İlhan, erken tanının lenfomada çok önem taşıdığını, dolayısıyla bu konuda farkındalık olması gerektiğini belirtti.