Türkiye'de her 10 gençten 7'si Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyor! Türkiye'ye dair o mesaj ortaya çıktı!
Türkiye'deki araştırma dikkat çekti! Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırmasından yapılan araştırmaya göre Türkiye'de 2024’te her 10 gençten 7’si gurur duyduğunu belirtiyor.
Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırmasından derlenen bu haftaki bülten içeriğinde; gençlerin görüş, tutum ve davranış ölçümlemelerine yer verildi. Yapılan araştırmaya göre
2020 yılında her 10 gençten 8’i Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyarken, 2024’te her 10 gençten 7’si gurur duyduğunu belirtiyor.