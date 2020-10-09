Türkiye'de güvenli turizm belgesi alan ilk kafe "Kafe Meram" oldu

KONYA (AA) - Konya'da, Meram Belediyesi iştiraki olan "Kafe Meram", Kovid-19'la mücadele kapsamında uyguladığı hijyen kurallarıyla Türkiye'de ilk kez "Güvenli turizm belgesi" alan kafe oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen bu sertifikanın, Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenerek hak eden kuruluşlara verildiği hatırlatıldı.

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan belgede "Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme içme ünitelerinde pandemi süreci boyunca uygulanacak Kovid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri" kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için Kafe Meram'ın güvenli turizm belgesi almaya hak kazandığı ifade edildi.

Belediye olarak, Kovid-19 mücadelesinin her aşamasında azami hassasiyet gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maske üretimimizden denetimlere, sadece kendimiz ve kendi bünyemizdeki kurum ve kuruluşların değil, ilçe genelinde tüm toplu alanların dezenfekte edilmesine kadar her cephede ciddi bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ve gayretlerimizden biri de iştirakimiz olan ve hemşehrilerimizden önemli teveccüh gören Kafe Meram'ın hijyeni noktasında oldu. Vatandaşlarımızın Kafe Meram tesislerinde hijyen noktasında gönül rahatlığıyla kaliteli ve eğlenceli zaman geçirecekleri tescillendi. Gayretlerimizin bu belgeyle onurlandırılması ve kurumun hijyen noktasında gösterdiği hassasiyetin bu noktada söz sahibi bir kurum tarafından belgelendirilmiş olması bizleri ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı mutlu etmiştir."

