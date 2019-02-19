Türkiye'de gündemi olan Peak Games'in reklamları durduruldu! İşte nedeni...

Türkiye'de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklamla tüm dikkatleri üzerine çeken Peak Games, aldığı son dakika kararı ile reklamlarını durdurdu.

Peak'in Audi'nin 2017 yılında yayınladığı reklamıyla hemen hemen aynı olan reklamıyla ilgili olarak Peak Games, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Tüm reklamları durduruyoruz"

Açıklamada, "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz" denildi.

Hukuki süreç başlatıyoruz

Peak'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu networke Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız."