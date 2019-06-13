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"Türkiye'de gençler daha çok e-ticareti tercih ediyor"

n11.com Üst Yöneticisi Won Yong Jo:- "Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel var. Kredi kartıyla akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Gençler tarafından daha çok e-ticaret tercih ediliyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 17:11
"Türkiye'de gençler daha çok e-ticareti tercih ediyor"

SAMSUN (AA) - e-ticaret platformu n11.com'un Üst Yöneticisi Won Yong Jo, Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel olduğunu belirterek, "Türkiye'de kredi kartıyla akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Gençler tarafından daha çok e-ticaret tercih ediliyor." dedi.

Jo, Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu ve n11.com iş birliğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü ve e-ihracat Fırsatları" konulu seminerde konuştu.

Türkiye ile Güney Kore'nin iki kardeş ülke olduğunu dile getiren Jo, ülkelerin ticari ilişkilerinin de önemli seviyede bulunduğunu ifade etti.

n11.com'un faliyetleri hakkında bilgi veren Jo, "Her yıl yeni bir rekor kırıyoruz. 2013 yılında başladık faaliyetimize. Yaklaşık 55 bin aktif satıcı 115 bin kayıtlı satıcımız sistemde." dedi.

- "e-ticaret bakımından Türkiye'nin geleceği çok iyi"

Türkiye'de Doğuş Grubu ve Güney Kore'deki SEKA Grubu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Jo, şöyle devam etti:

"Günlük yaşantımızda e-ticaret hayatımızın bir parçası. e-ticaretin toplam perakende oranı bakımından Güney Kore yüzde 20, İngiltere yüzde 17, Türkiye ilk geldiğimde yüzde 3 civarındaydı. Şu anda yüzde 5,3'e yükseldi. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve görüyorum ki Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel var. Kredi kartıyla akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Gençler tarafından daha çok e-ticaret tercih ediliyor. Türkiye'de de oldukça büyük bir genç nüfus var. Bu yüzden e-ticaret bakımından Türkiye'nin geleceğini çok iyi görüyorum."

- "Meyve de satmak istiyoruz ama altyapı uygun değil"

Jo, e-ticaret alanında dikkate alınması gereken 4 ana unsur olduğuna dikkati çekerek, "Birincisi ödeme, ikincisi iş ortaklarımız. Stok yönetimi zor olduğu için açık market sistemine geçildi. Bu yöntemle n11.com olarak çok daha geniş kitleleri kucaklayabiliyoruz. Lojistik firmalarıyla iş birliği halindeyiz. Birçok alanda satış yapıyoruz. Moda, eğlence sektörü, kozmetik, elektronik, oyuncak. Meyve alanında da satış yapmak istiyoruz ama şu an için altyapı buna uygun değil." diye konuştu.

İstanbul'un e-ticarette en başarılı kent olduğunu ifade eden Jo, "Son 5 yılda e-ticarette İstanbul yüzde 60'lık bir paya sahipken şu an bu payın yüzde 50'ye düştüğünü görüyoruz. Diğer bölgelerin payının arttığını görüyoruz. Karadeniz'de de büyük bir gelişim bekliyoruz. Samsun'da da önemli iş ortaklarımız var." dedi.

- "Türk ürünleri dünya pazarında daha iyi bir yeri hak ediyor"

Jo, ayda 30 milyon tekil ziyaretçisi olan n11.com'un 2 milyonun üzerinde sipariş aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Şu ana kadar işletmeden müşteriye hizmet verdik. Bundan sonra toptan satış alanında da kendimizi göstermek istiyoruz. Toptan satış konusunda da Türkiye'de ciddi gelişme beklemekteyiz. Sınırlar ötesi ticaret konusunda da altyapı çalışmalarını tamamladık. İş ortaklarımız da buna kayıt olabilir. Rusya ve Orta Asya'ya gittiğinizde Türk ürünlerinin oldukça yaygın olduğunu görebilirsiniz. Türk ürünlerinin şu anda hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Dünya pazarında daha iyi bir yeri hak ediyorlar."

TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ümit Bener Ayla da Türkiye'de e-ticaret sektörünün geliştiğine dikkati çekti.

Ayla, "2018 yılında yaşanan küresel gelişmelerden ve ülke ekonomisindeki döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmiş görünse de Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından geçen ay açıklanan verilere göre ülkemizde e-ticaret pazar büyüklüğü 2018'de bir önceki seneye göre TL bazında yüzde 42, dolar bazında yüzde 7 artmış durumdadır." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:11
  1. Dijital Dönüşüm
  2. e-İhracat
  3. n11.com CEO'su Yong Jo
  4. seminer
  5. TOBB
  6. Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği

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