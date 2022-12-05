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Aktüel Türkiye’de fuhuş artışı 1940’lı yıllarda iki katına çıkmış! CHP döneminden başka ne beklenilirdi?
Aktüel

Türkiye’de fuhuş artışı 1940’lı yıllarda iki katına çıkmış! CHP döneminden başka ne beklenilirdi?

Giresun Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Barış Celep’in kaleme aldığı raporda “Türkiye’de fuhuşun 1940’lı yılların ikinci yarısında dahi ciddi bir artış yaşandığı yazıyor.”

Yeniakit Publisher
2022-12-05 16:13:00 - 2022-12-05 16:14:23
Türkiye’de fuhuş artışı 1940’lı yıllarda iki katına çıkmış! CHP döneminden başka ne beklenilirdi?

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin 3. sayısında yer alan makalenin önsözü şu şekilde...

“Türkiye, her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’nda cephede savaşmamış olsa da savaşın getirmiş olduğu iktisadi, siyasal, kültürel ve toplumsal sorunlardan yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Savaş dönemi boyunca yaşanan gelişmeler, Türkiye’deki ekonomik hayatı en az savaşan ülkeler kadar olumsuz etkilemiş ve bozulan iktisadi durum dilencilik, hırsızlık, kumar ve özellikle fuhuş gibi pek çok sosyal problemin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

İstanbul da hem nüfusun büyük kısmına ev sahipliği yapması, hem de hala canlılığını koruyan iktisadi hayatı nedeniyle özellikle fuhşun yayıldığı bir şehir görünümü kazanmıştır.

Fuhuş yasal çerçeveden çıktı

İstanbul’da yayılan fuhuşla ilgili asıl sıkıntı ise fuhşun yasal çerçeveden çıkıp şehirde daha görünür hale gelmesidir.

Kanunlar çerçevesinde yasal genelevlerde yapılmasına müsaade edilen fuhuş, hızlı bir şekilde randevu evlerinde, otel odalarında, sinema localarında ve hatta plaj kabinlerinde yapılmaya başlanmıştır.

Palyatif önlemler sundu

Fuhşun kayıt dışına çıkmış olması, hem toplum sağlığını hem de toplum ahlakını ilgilendirmesinden dolayı iktidarın yakından izlediği bir soruna dönüşmüştür.

Fuhşun İstanbul’da hızla yayılması ve daha görünür hale gelmesi sonrasında farklı ideolojik gruplar sorunun çözümüne yönelik palyatif önlemler sunmuşlardır.

Devlet gereken önemi göstermedi

Devlet ricali ise fuhşun artmasına yol açan sebepler üzerinde durmak yerine polisiye önlemlere başvurmuş ve baskınlarla yasadışı fuhşun önüne geçmek istemiştir.

Bu yüzdendir ki savaşın etkilerinin hissedildiği 1940’lı yılların ikinci yarısında dahi fuhuşla uğraşan kadın sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır.

 

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