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Kültür - Sanat Türkiye'de eşi benzeri yok! Tam bin 800 yıllık
Kültür - Sanat

Türkiye'de eşi benzeri yok! Tam bin 800 yıllık

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Roma döneminden kalma bin 800 yıllık bir ton ağırlığındaki mermerden yapılma küvet ele geçirildi. Türkiye’de eşi benzeri olmayan küvet, Afrodisias Müzesi’nde sergilenecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:11:00 - 2022-04-22 16:21:00

Roma döneminden kalma Türkiye’de eşi benzeri olmayan bin 800 yıllık bir ton ağırlığındaki mermerden yapılma küvet Afrodisias Müzesi’nde sergilenecek.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçak kazı ile bulunan ve satılmak üzereyken jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen mermerden yapılma bir ton ağırlığındaki küvet basına tanıtıldı.

Karacasu Afrodisias Müzesinde sergilenecek

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tanıtılan küvet, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dünyanın en nitelikli eserlerinin yer aldığı Karacasu Afrodisias Müzesinde sergilenecek.

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