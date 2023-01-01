Türkiye’de erkekler mi daha mutlu, kadınlar mı? O araştırmadan şaşırtan sonuçlar çıktı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülkede, 36 bine yakın kişiyle yapılan araştırmaya göre; insanların yüzde 54'ünün çok mutlu veya mutlu olduğu ortaya çıktı. Farklı ülkelerdeki insanların çoğunluğunda mutluluk hâlâ hakimse de, son yıllara göre sürekli düşüş eğilimi görülüyor. İnsanların onda birinden fazlası kendini çok mutsuz veya mutsuz olarak görürken, üçte biri kendini ne mutlu ne de mutsuz olarak görüyor.

Türkiye'de erkekler daha mutlu

Türkiye'de mutluluk oranı kadınlarda yüzde 30 iken, erkeklerde yüzde 44. Dünya genelinden farklı olarak Türkiye'de yaş arttıkça mutluluk da artıyor. En az mutlu grup yüzde 29 ile 18-34 yaş arasındaki gençler iken 55 yaş ve üzerindeki kişilerin mutluluk oranı ise yüzde 45.

Türkiye'de sosyoekonomik statü grubu yükseldikçe mutluluk artıyor. Çalışma grupları açısından bakıldığında ise mutluluk oranları şöyle; esnaf yüzde 54, emekliler yüzde 40, ücretli çalışanlar yüzde 37, ev kadınları yüzde 35, öğrenciler yüzde 20 ve işsizler yüzde 18.

En düşük mutluluk oranları

Türkiye'nin tersine, dünyada yaş ilerledikçe mutluluk azalıyor. Dünyada 18-34 yaş grubu, yüzde 60 oranla en mutlu kesim. Mutlu olanların oranı 35-54 yaş grubuna yüzde 53'e, 55 yaş ve üzeri kişilerde ise yüzde 46'ye düşüyor. İlgi çekici bir nokta ise mutluluğun cinsiyeti yok, kadın ve erkekler aynı oranda mutlular. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor.

Türkiye ile dünya insanları arasındaki en belirgin fark ise çalışma gruplarında kendini gösteriyor. Ev kadınlarının yüzde 59'u, öğrencilerin yüzde 58'i, çalışanların yüzde 56'sı mutlu kesimi oluşturuyor. En düşük mutluluk oranları yüzde 48 ile işsizler ile yüzde 43 ile emeklilerde.