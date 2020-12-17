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Aktüel Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti
Aktüel

Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti

Sağlık Bakanlığının duyurduğu verilere göre son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı ve 243 kişi hayatını kaybetti - 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:39:43 -
Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 209 olarak kayda geçti, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, vefat sayısı 17 bin 364, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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