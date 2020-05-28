Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobiller belli oldu

Webtekno tarafından yayınlanan bir habere göre, otomobil sektörü analiz şirketi Cardata, Türkiye'de en fazla tercih edilen ve en fazla satılan ikinci el otomobil modellerini açıkladı. Yayınlanan verilere göre ikinci el piyasasında en çok yerli üretim modeller tercih edildi.

Cardata tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre Ocak-Nisan döneminde Renault yüzde 15 pazar payıyla en çok pazar payına sahip marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken Ford yüzde 11'lik pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları sırasıyla ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota takip etti.

Fiat Egea en çok satılan araç oldu

Analiz sonuçlarına göre Türkiye'de en çok satılan marka listesinin ilk iki sırasını ise Fiat Egea modelleri aldı. Fiat Egea modellerini takip eden marka ise Renault Symbol oldu.

İşte Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobiller

- Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 Easy

- Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 Easy

- Renault Symbol 1.5 DCI 2016 Joy

- Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 Pop

- Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 Comfortline

- Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 Comfortline

- Renault Megane 1.5 DCI 2017 Touch

- Fiat Egea 1.4 Fire 2019 Easy

- Renault Clio 1.5 DCI 2016 Joy

- Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 Comfortline

- Ford Focus 1.6 TDCI 2015 Trend X

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (110 HP)

- Renault Symbol 1.5 DCI 2017 Joy

- Ford Focus 1.6 TDCI 2016 Trend X

- Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 AMG

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (90 HP)

- Peugeot 301 1.6 HDI 2017 Active

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Icon

- Peugeot 301 1.6 HDI 2016 Active

- Ford Focus 1.6 TDCI 2017 Trend X