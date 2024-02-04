Türkiye'de en çok satan lüks otomobiller belli oldu! Araçları alanların en az yüzde 90'ının CHP'li olduğu fikri ön planda
Türkiye'de satılan en lüks otomobillerin listesi yayınlandı.
Türkiye'nin lüks otomobilleri listesine giren araçlar, "ekonomik kriz" çığırtkanlarını yeniden gündeme getirdi.
Lüks otomobilleri alanların en az yüzde 90'ının 'açız2 diyen CHP'liler olduğu düşünülüyor.
Bu fikri ön plana çıkartan ise İstanbul’daki en lüks konutlar arasında yer alan, Acarkent Beykoz konaklarından CHP'ye yüzde 80 oranında oy çıkması.
ODMD tarafından paylaşılan Türkiye'de en çok satan lüks otomobilleri listesi ise şöyle:
8. Land Rover Satış adedi: 143 Pazar payı: Yüzde 2,40
ÖNE ÇIKAN VİDEO
7. Cupra Satış adedi: 368 Pazar payı: Yüzde 6,18
6. DS
5. Jeep Satış adedi: 405 Pazar payı: Yüzde 6,80
4. Volvo Satış adedi: 665 Pazar payı: Yüzde 11,17
3. BMW Satış adedi: 666 Pazar payı: Yüzde 11,19
2. Audi Satış adedi: 1.265 Pazar payı: Yüzde 21,25
1. Mercedes Satış adedi: 1.718 Pazar payı: Yüzde 28,85